Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile şampiyonluk ipini göğüsleyen teknik direktör Jorge Jesus'un adı yeniden Fenerbahçe ile anılıyor.

Deneyimli teknik adamın, sarı lacivertli takıma açık kapı bırakırken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekiz basınından Record’a konuşan Jorge Jesus, Fenerbahçe hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Şu ana kadar 4 ülkede çalıştım. Portekiz’de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan’da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya’da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye’de şampiyonluğu kazanmak kaldı" dedi.

İLGİLENEN BAŞKA TÜRK TAKIMI DA VAR

Kariyerine Türkiye'de devam etme olasılığı sorulan Jesus "Bu, sahip olduğum olasılıklardan biri. Bunu... bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip 2-3 gün tatil yapacağım, ardından birkaç günlüğüne arkadaşlarımı görmek için Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl ise nereye gideceğimi hep birlikte göreceğiz.

Fenerbahçeli taraftarlar hayal kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var. Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." ifadelerini kullandı.