Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırma kararını değerlendirdi. 41 yaşındaki futbolcuyla ilk kadro açıklamasından önce görüştüğünü belirten Jesus, kalması yönündeki isteğine rağmen Ronaldo'nun kararını kabul ettiğini söyledi.

Jesus, "Bu Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZLİ GENÇLER İÇİN BİR SEMBOL"

Ronaldo'nun kararını kendi özgür iradesiyle verdiğini vurgulayan Jesus, futbolcunun ülke futbolundaki yerini şu sözlerle anlattı: "O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takıma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol. Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor."

Al Nassr'da Ronaldo ile bir yıl çalıştığını hatırlatan Jesus, yıldız oyuncunun Portekizlilerin ve milli takımın kalbinde her zaman yer alacağını, Portekiz futbolunun simgesi olmayı sürdüreceğini belirtti.

SON MAÇINI GALLER'E KARŞI OYNADI

Ronaldo, Portekiz formasıyla son maçına eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde Galler karşısında çıktı. Portekiz, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Yıldız futbolcu, Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Ronaldo'ya 255 avro para ve 30 gün men cezası verdi.

Ronaldo, 6 Ekim'de yayımladığı açıklamada takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilemiş, milli takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirtmişti.

234 MAÇTA 146 GOL

Portekiz Milli Takımı'nda ilk kez 2003 yılında forma giyen Ronaldo, 234 maçta 146 gol kaydetti. Bu rakamlarla erkek futbolunda milli takım formasını en çok giyen ve milli takımda en fazla gol atan oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

Kariyerinde beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ve iki kez UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.