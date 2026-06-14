Hindistan'ın Assam eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ‘AN-32’ tipi askeri nakliye uçağı, Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssüne iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak düştü.

KURTULAN OLMADI

Hava üssü yakınlarında gerçekleşen kazanın ardından bölgeye hızla arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan ilk incelemelerde, uçakta bulunan 5 askeri personelin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazadan derin üzüntü duyulduğunu belirterek yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trajik kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve teknik bir arıza olup olmadığının tespiti amacıyla askeri bir soruşturma komisyonu kurulduğu ve incelemelerin çok yönlü olarak başlatıldığı bildirildi.