Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımın başında görev yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle gol yemeden yeşil-beyazlıları çıkışa geçiren Portekizli teknik adam, galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayıp, “Oyuncularımı göstermiş oldukları efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet ve performans sergilediler. Kasımpaşa güçlü bir rakip ve bu maça baktığımız zaman bizim için çok fazla küçük detayların belirleyici olduğu bir maç oldu. Organizasyona bağlı kalarak o küçük detayları da maç içinde halletmemiz gerekti. Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptılar. Öne geçtikten sonra maçın son dakikalarında biraz daha defansa çekilmek zorunda kaldık. Bu durum bizi biraz zorlasa da sonucu almasını bildik. Zor bir 3 puandı önümüze bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Morais, "Taraftarlarımız takımımızın sonuna kadar yanında oldular. Taraftarların bazen oyuncuları eleştirmesi söz konusu olabiliyor ama şunu da görmek lazım takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, yolun sonuna kadar da bütün oyuncularımla mücadeleye devam edeceğiz. Bazen hatalar olabiliyor, pozisyonlar kaçabiliyor ama bu bize mahsus durum değil. Diğer takımın oyuncularından gol kaçırdığını ya da hatalar yaptığını görüyoruz bu açıdan da bakmak gerekiyor. Taraftara çok teşekkür ederim bunun sezon sonuna kadar devam etmesini istiyoruz başarıda taraftarın payı çok önemli. Oyuncuların çok çalışmasının getirdiği sonuçtan bahsediyoruz. Bazen kazanıyorsunuz mutlu oluyorsunuz bugün o günlerden biri, kazandık ve mutlu olduk. Bazen çok çalışmanın sonucunda kazanamayabiliyorsunuz ama hayat devam ediyor. Biz çok çalışıp, mutlu olabilmek için yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

SERHAT SÜTLÜ: BASKILI OYUNUMUZU DEVAM ETTİRMEK İSTEDİK

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü ise maçın ardından, “ Kasımpaşa olarak geçen haftaki baskılı oyunu bu hafta da devam ettirmek niyetindeydik bütün planlarımızı ona göre yaptık. Baktığımız zaman son 5 haftadır gol yemeyen bir Bodrumspor vardı, 4 savunmayla oynadılar. Kompakt bir takımla karşı karşıyaydık. Bunu da biliyorduk, hafta içi çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bazen istediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz, futbol cezayı kesiyor bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Ayakta kalmaya çalışan Bodrumspor, her bir puanının öneminin farkında olan Bodrumspor doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor” dedi.