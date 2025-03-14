Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

'SIRALAMAYI OYUNCULAR BELİRLEDİ'

Mourinho, "Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz" dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BÖYLE ELENMEK DAHA İYİ'

Mourinho, "Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım" dedi.

'3 PENALTISI VERİLEMEYEN BİZDİK'

Jose Mourinho, basın toplantısında, "Biz 2-0 kazandık. Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda kazanmayı hak eden bizdik. 120 dakika sonunda hak eden de bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar..." dedi.

'SON 20 MAÇTA 1 TANE KAYBETTİK'

Portekizli teknik adam, "3 gün arka arkaya, kesintisiz idman yaptık. İyimser bir yaklaşımla baktık bu maçlara. Oyuncular da son derece özgüvenliydi. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Böyle mükemmel bir dönüşle elenmeyi de tercih ederim. Eminim daha fazla acı veriyordur bize. Pazar günkü maç da çok zor olacak ama bu şekilde olmasını tercih ederdim. Son 20 maçta 1 tane kaybettik, o da Rangers'a karşıydı. Tekrar kazanmak, iyi performansa dönmek tekrar mümkün olacak" değerlendirmesinde bulundu.