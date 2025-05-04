Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.

Bence bu ligin sonucu daha lig başlamadan önce belirlenmişti. Tabii ki matematiksel olarak evimizde son maçlarda kaybettiğimiz puanlar son karar anlamında belirleyici oldu ama belirtmiş olduğum gibi zaten bu ligin sonu başlamadan önce belliydi.

İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sahaya baktığınızda sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hiç hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok organize şekilde savunma yaptılar. Aslında ofansif anlamda bunu bekliyorduk. Galatasaray maçındaki aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk ve bununla iyi baş ettiğimizi düşünüyorum. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Benim bir gücüm yok hiçbir şey değişmiyor. İlk yarı birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncularıyla direkt oynamaya çalıştık.

Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar."