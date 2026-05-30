Real Madrid'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük ilanının, başkanlık seçiminin ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde Mourinho'nun da saatler içinde duyurulması öngörülüyor.

Portekizli teknik adamın Madrid devindeki planları ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho, sezonu Como'da geçiren Arjantinli orta saha Nico Paz'ı takımında istiyor.

SUDAN UCUZ OPSİYON

Real Madrid altyapısından çıkan ve İtalyan ekibi Como'ya 9 milyon euroluk geri alma opsiyonuyla satılan Nico Paz'ın piyasa değeri ise 80 milyon euro. İki sezonda Como formasıyla 75 maça çıkan 21 yaşındaki 10 numara, 19 gol ve 17 asistlik skor katkısıyla yıldızlaştı.

ARDA GÜLER'İ ÜZECEK...

Milli yıldızımız ile aynı pozisyonda oynayan Paz'ın transferi ise Arda Güler'i üzecek cinsten... Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlük dönemlerinde kadrodaki yeri sağlamlaşan Arda, Paz'ın transfer edilmesi halinde yeniden ciddi bir forma rekabetine girme riskiyle karşı karşıya.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. Milli yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 90 milyon euro...