Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna geçtiği Real Madrid'de yeniden yapılanma süreci başladı. Tecrübeli teknik adam, milli yıldız Arda Güler'in de aralarında bulunduğu 4 futbolcuyla igili net 'dokunulmazlık' bir kararına vardı.

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Jose Mourinho; Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Thibaut Courtois ve Arda Güler'in yer aldığı 4 futbolcuyu takımın dokunulmazları olarak görüyor.

YAPILANMA 4 İSMİN ETRAFINDA ŞEKİLLENECEK

Habere göre Mourinho, Real Madrid'deki ikinci dönemini bu 4 futbolcunun etrafında inşa etmeyi planlıyor. Hem performansları hem de takım üzerindeki mental etkileri sebebiyle bu futbolcuları 'kadronun omurgası' olarak konumlandırıyor.

Portekizli teknik adamın bu kararı 4 futbolcunun kesinlikle Real Madrid'de kalacağına işaret ederken; diğer yıldız oyuncular için de tehlike çanları anlamına geliyor... Bu 4 ismin dışındaki futbolcuların; cazip bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor.

"EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ"

Haberde; Jose Mourinho'nun Arda Güler ile ilgili düşünceleri ise "Arda Güler hem kulübün hem de Mourinho'nun geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri. Portekizli teknik adam, genç yıldızın çizgiler arasındaki yaratıcılığı, etkili şutları ve maçların kaderini değiştirebilecek yeteneği sayesinde takımda merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor" şeklinde ifade edildi.