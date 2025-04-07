Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından, “İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan (Zubkov) pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı” derken, “İkinci yarı ilki gibi iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Bu maça Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa da pozitif bir etki olmuştur. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmak istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTADA

Derbide Okan Buruk’un burnunu sıkması ve sarı kırmızılı çalıştırıcının yere düşmesi hakkında ilk defa konuşan Portekizli teknik adam, “Bir görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Tabii ki Galatasaray teknik direktörünün de kendi versiyonu vardır. Görüntülerin kendisi konuşur, herkes de gördü. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Eminim Hollywood’dakiler de görmüştür” sözlerini kullanarak meslektaşının rol yapmasına göndermede bulundu.