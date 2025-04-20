Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 90+4. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, Kayserispor'un eksik oyuncuları hakkında sorduğu soruya tepki gösteren Jose Mourinho, şunları söyledi:

"Bana maçtan önce iki soru sordunuz. Şimdi maçtan sonra da aynı soruyu soruyorsunuz. Sürekli Kayserispor'un eksik oyuncularını soruyorsunuz. Neden? Üç soru sordunuz, ikisi Kayserispor'un eksik oyuncuları... Bunlar 10-12 yaşındaki oyuncular mı? Kadrodaki profesyonel oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Üç kez bu soruyu sormanızın amacı nedir?"

Jose Mourinho, karşılaşmayı ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Rakibimizin yaptığı her hızlı atak bizim için tehlikeliydi. Çok fazla top kaybettik. Atmış oldukları bütün goller bizim top kayıplarımız sonrasında gelişti. Rakibin hakkını teslim ediyorum ama bunları bizim yaptığımız hatalar olarak açıklıyorum. 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. En-Nesyri 4-2 yapabilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Çok şanssızdık. Çünkü 4-2 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Skriniar'ın direkten dönen şutu vardı. Şunu da söyleyeyim. Sahada istikrardan ziyade inişli çıkışlı bir grafik sergiledik."