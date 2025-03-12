UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Mağlup oldukları ilk maçta yaptıkları hataları özümsedikleri bir hafta geçirdiklerini aktaran 62 yaşındaki teknik adam, "Herkesin kendine göre çıkardığı birtakım sonuçlar vardı. Bu sonucun vermiş olduğu sebep genelde bizim hatalarımız olduğu söylendi ancak bu seviyede yapacağınız hatalar maçlara ya da tur kaybetmeye mal olur. Ancak açık olan şey hala açık. Şu an dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Bizim öz güvenimize zarar verecek herhangi bir şey üzerine düşünmek istemiyorum. Sadece önümüzde bir 90 dakika daha olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu an sadece yarını düşünüyorum"

Atmosferden keyif almaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, şunları kaydetti:

"İlk maçtan sonra kendimi kırılmış hissetmiyorum. Rangers bizden daha iyi bir takımdı ve bizim de bu turu atlama şansımız var. Kırılmış, yaralanmış ya da intikam alacağım gibi bir duygu içinde değilim. Sadece bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum dürüst olarak ama maçtan sonra şunu da söyledim. Kaybetmeyi hak ettik ve o penaltı geçerli olabilirdi. Bizim için daha mental bir değişiklik olabilirdi. Biz hatalar yaptık ve bunları iyi kullandılar, fırsata çevirdiler. Birlikte çalıştılar ve kazandılar. Herhangi kötü bir duygum yok. Bir maç oynadık ve şu an önümüzdeki maçlara odaklıyız. Şu an sadece yarını düşünüyorum ve yarın akşam için bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

Son 18 maçta iyi sonuçlar alan bir takıma sahip olduklarını hatırlatan Mourinho, şöyle devam etti:

"Bu süreçte sadece Rangers'a karşı kötü sonuç aldık. Takımımız şu anda 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir takım. Geçen haftaki maçta Rangers'a karşı oynayan takım biz değiliz aslında. Şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz. Pazar günü de çok zor bir maça çıkacağız İstanbul'da. Ligde şampiyon olmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ancak yarınki maçta hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Bu tarz hatalar, Rangers gibi takıma karşı yaptığınız hatalar, hata yapmanızı bekleyen böyle bir takıma karşı yapacağınız hatalar olmamalı. Böyle takımlara karşı hata yapamazsınız."

"Biz futbol için hazırız"

Çok ikonik bir statta sahaya çıkacaklarını vurgulayan Mourinho, "Taraftarlar, savunmaya dayalı bir performansı kabul etmeyecektir. Biz futbol için hazırız. Rangers'ın aynı şekilde oynamasını bekliyoruz. Tabii bizim hata yapmamızı bekleyecekler ve kontrataklara çıkacaklar. Ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir öncesinde ilk golü mü atarlar ve çok güçlü mü oynarlar. Onlar savunma da yapsa hücum da yapsa biz iki durumda da çalışma fırsatımızın olduğu bir süreç yaşadık. Defansif blokları çalıştık, yüksek baskı yapan takımlara karşı bir çalışma yaptık. Umarım bu performansımızı sahaya koyabilir ve sonuna kadar götürebiliriz. Oyuncularımdan istediğim tek şey, oyuncularımıza yarın buraya gelin bu turu atlayacağız demem. Şöyle derim geleceğiz ve buna bir şans vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da 200 maça çıktığını hatırlatan Mourinho, "Kendi sahamızda oynadığımız bir maçta 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum. İkinci maçta nasıl olur bilmiyorum. Evimde 2 farklı kaybetmek, deplasmanda 3 farklı kazanmak hepsi oldu, hepsini yaşadım aslında. Yarın için işimizi yapmalıyız. İşimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum. İstanbul'da zor bir maç oynadık ama günün sonunda bizden çok farklı bir takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz elbette." ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel: Topa sahip olmalıyız

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, topa sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

İlk maçı iyi analiz ettiklerini anlatan Nijeryalı oyuncu, şöyle konuştu:

"İlk maçı analiz ettiğimizde çok fazla pozisyona girdik ve bunu yarın akşam da yine tekrarlar, aynı şansları yakalarsak Rangers'ın da bize karşı kontrataklarla geleceğini biliyoruz. O yüzden topa sahip olmalıyız ve elimizden geldiğince top kaybı yaşamamalıyız. Bu şekilde kazanma şansımız olabilir. Bu sezon büyük sakatlıklar geçirdim, bazı oyunlarda süre alamadım. Buna hoca bu şekilde karar verdi, bu benim için hayal kırıklığıydı. Bu takım için elimden geleni yapmayı ve oynamayı çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonu bitiyor, bununla ilgili olarak başkanla görüşeceğim. Bana yeni bir kontrat önereceklerini söylediler."