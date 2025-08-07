UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik.

Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Hücumda hızlı oyuncu eksiğimiz var.

Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir.

Şu anda soyunma odasında üzüntü var ama aynı zamanda öz güven de var.

Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı.