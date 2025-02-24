Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de Amrabat yerine Çağlar Söyüncü tercihi hakkında konuştu.

Maç öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, şunları söyledi:

"Rakibinize saygı duymaz ve rakibi düşünmezseniz sadece kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış olursunuz. Kendi kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Biz her ikisini de göz önünde bulunduruyoruz. Dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz. Kulübede harika opsiyonlarımız var. Maçı kazanmak için kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz.

Takımdaki herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Eğer goller atamazsanız maçı kazanamazsınız, çok gol yerseniz de maçı kaybederseniz. Bu yüzden bugün dengeli bir kadroyla sahaya çıkıyoruz."