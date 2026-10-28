Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha dışındaki hareketleriyle bir kez daha uluslararası spor kamuoyunun manşetlerine yerleşti. İspanya'da haftanın en kritik randevusunda Barcelona deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan tecrübeli teknik adamın, zafer sonrası soyunma odası koridorlarında kaydedilen görüntüleri sızdırıldı.

Camp Nou Stadı'nın tünelinde çekildiği belirlenen videoda; Mourinho'nun yayıncı kuruluş DAZN'ın saha içi muhabiri Sandra Diaz'ın yanından geçerken duraksayarak genç gazeteciyi dikkatlice süzdüğü anlar net bir biçimde kaydedildi.

RAHATSIZ EDİCİ BULANLAR ÇOĞUNLUKTA

Kısa süre içerisinde sosyal video platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaşan anlar, futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışmayı beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, Portekizli çalıştırıcının muhabire yönelik bakışlarını profesyonellik dışı ve rahatsız edici bularak tepki gösterdi.

Kimi kullanıcılar ise olayın tamamen anlık bir dikkat dağınıklığından ve tesadüften ibaret olduğunu savundu.