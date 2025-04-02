Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Son anları gergin geçen karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a saldırdı.
Karşılaşmada son dakikalar oynanırken iki yedek kulübesinin birbirine girdiği karşılaşmanın ardından da gerginlik devam etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho, Okan Buruk'un yanına giderek, burnunu sıktı.
Jose Mourinho'nun bu müdahalesinin ardından Okan Buruk, yüzünü tutarak yere düştü. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'un yanına giderek tecrübeli teknik direktörü yerden kaldırdı.
Yaşanan bu olayları izleyen Galatasaray Kulübü duyarsız kalmayarak, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'un yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray paylaşımına, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" notunu düştü.