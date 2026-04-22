Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için ayrılık iddiaları bitmek bilmiyor. Benfica ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Mourinho için İspanyol basını yeni yerini yazdı.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid’de gelecek sezon teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelirken, Mourinho dikkat çeken adaylardan biri olarak öne çıktı.

PEREZ’LE ARASINI DÜZELTTİ

Haberde, şu anda Benfica'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın, kulüple olan güçlü bağları ve Florentino Perez ile iyi ilişkisi nedeniyle geri dönüş ihtimalini masada tuttuğu aktarıldı. Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in de Real Madrid'e bu ihtimali sunduğu ve Portekizli teknik direktörün sözleşmesindeki serbest kalma maddesi hakkında kulübe bilgi verdiği ifade edildi.

2010 Temmuz ayında Real’in başına gelen Mourinho, 3 yıl sonra kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Öte yandan haberde, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps gibi birçok ismin de kulübe önerildiği belirtildi.