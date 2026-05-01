Sezon başına Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Benfica ile el sıkışmıştı. Portekiz Ligi'nde sezon sonuna yaklaşılırken deneyimli teknik adamın adı Real Madrid ile anılıyor.

Yeni teknik direktör arayışında olan Real Madrid’de yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Jose Mourinho’ya kulüpte kriz yarattı. Eflatun beyazlı ekipte, Mourinho isminin futbolculardan veto yediği iddia edildi.

SOYUNMA ODASI KARIŞTI

Cadena SER’in haberine göre Real Madridli futbolcular, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden takımın başına geçmesine sıcak bakmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak görüşte olduğu belirtildi. Haberin detaylarında oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetime net bir şekilde karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

ARDA'NIN FİKRİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu haberin detaylarında Arda Güler’in de Mourinho ile çalışmaya sıcak bakmadığı iddia edildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve yönetimin, tepkilere kulak asıp asmayacağı merak konusu oldu. Teknik direktör tercihinin sezon bitmeden netleşeceği de aktarıldı.