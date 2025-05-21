Yeni teknik direktörünü arayan Roma’da isimler bir bir gündeme gelip çürütülürken, kulisler bir anda hareketlendi. Bu sabah başkent Roma’da sürpriz bir gelişme yaşandı! Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Fiumicino Havalimanı’nda görüntülendi. Havalimanında arkadan çekilen bir yolcunun Mourinho olduğu iddia edildi.

Sosyal medyaya düşen o fotoğraf kafaları karıştırırken Mourinho'nun İstanbul uçağına geçtiği aktarıldı.

MOURINHO ROMA’DAYDI, İSTANBUL’A GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; Mourinho, sabah saatlerinde Roma’da Fiumicino Havalimanı’nda bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra saat 10.45’te İstanbul’a hareket eden uçağa bindi. Portekizli teknik adamın Roma’da bulunması, "Geri mi dönüyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Ancak şimdilik Roma kulübüyle herhangi bir temas kurulmadığı ifade ediliyor. Mourinho'nun kişisel gerekçelerle İtalya’ya geldiği, kulüple resmi bir görüşme yapmadığı belirtiliyor.

ROMA’DA ADAYLAR AZALIYOR

Roma’da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen isimler teker teker eleniyor. Nuno Espirito Santo, Allegri ve Pioli için iddialar yalanlanırken, geriye Gian Piero Gasperini ve Francesco Farioli gibi adaylar kaldı. Ayrıca son saatlerde Maurizio Sarri’nin ismi de yeniden gündeme gelirken, yurt dışından Hutter seçeneği de masada.