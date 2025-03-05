Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, TNT Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor. Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum. Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum ama bu bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile bu sistem hakimiyetini kırmak için canla başla çalışıyorum."

"DAHA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Daha iyiye doğru değiştiğini belirten Jose Mourinho "Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık dejavu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu. Kendimden çok diğerlerini, oyuncularını, yönetimi ve kulübümün taraftarlarını düşünüyorum. Şimdi eskisinden çok daha hissediyorum. Elbette fiziksel olarak değiştim ama bir teknik direktör olarak eskisinden daha iyiyim" dedi.

"RANGERS İÇİN LİG BİTTİ"

Rangers eşleşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Barryi'yi oyuncu olarak antrenörlüğünden çok daha iyi tanıyorum ama oyuncuk döneminden kişiliğini bildiğim için önceki antrenörler olduğundan çok daha zor olacağını biliyorum. Rangers'ın önceki antrenörü felsefeyle çok fazla zaman kaybetti, çok fazla puan kaybetti. Rangers için lig bitti. Bu yüzden kazanabilecek tek turnuva olduğu için her şeylerini Avrupa Ligi'ne vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.