Jose Mourinho konuştukça Fenerbahçe kaybediyor. Beşiktaş derbisi öncesi yaşandı aynı durum. Kartal’ın dibe vurduğu dönemdi. Portekizli teknik adam, durduk yere çıkıp, bir TV kanalına röportaj verdi. Fenerbahçe 1-0 yenildi. Rangers maçı öncesi de Jose Mourinho konuştukça konuştu, TNT’ye, Sky Sports’a…

KİMSE MOTİVE DEĞİLDİ

Konuşsun. Ama Rangers maçıyla ilgili değil ki. “Nasıl bu kadar alçalabildiler. Okan Buruk’un seviyesine inmem. PFDK başkanı G.Saraylı” diyordu. Hoca böyle yaparsa futbolcular da maça konsantre olmaz. Mourinho’nun tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi adeta intihar oldu.

SON MAÇI İZLESEYDİ

Amrabat, maçta saha kenarına gelerek orta sahada büyük boşluklar olduğunu Mourinho’ya söyledi. Ama çok geç kalmıştı. Rangers, hafta sonu Motherwell’e 2-1 yenildi. Teknik Direktör Barry Ferguson ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca 3-5-2’ye döndü. Mourinho, sırf bu maçı doğru analiz etse Fenerbahçe, Rangers’a evinde 3-1 yenilmezdi.