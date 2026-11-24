Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski kalecisi Santiago Canizares, Vinicius Junior'ın Şampiyonlar Ligi'nde süre bulmasını transfer stratejisi olarak nitelendirdi. Canizares, teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı oyuncuyu elden çıkarmak istediğini savundu.

Canizares, Portekizli teknik adamın tercihine ilişkin şu iddiada bulundu:

"Mourinho, Vinicius'u bir vitrin olarak kullanmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Mourinho'nun aradığı tek şey, bir kulübün gelip Vinicius'u transfer etmesi. Ona hayran olduğu için onu oynattığını düşünmeyin."

YERİNİ DIAMONDE'YE KAPTIRDI

Mourinho'nun kadro tercihleriyle ilk 11'deki yerini Yan Diomande'ye kaptıran 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin, takımdaki rolü azalan Vinicius'un durumunu önümüzdeki aylarda değerlendirmesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.