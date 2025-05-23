Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştü. Tecrübeli teknik adam transfer raporunu sunsa da F.Bahçe’den ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan ve İngiltere’den bazı kulüplerle görüşmelerde bulunan Mourinho, gitmek için yardımcılarıyla birlikte kalan yıllık ücretini istiyor.
İSTANBUL’A GELDİ
Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü Edin Terzic’i takımın başına getirecek. Başkan Ali Koç, İstanbul’da bulunun Hırvat teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan Terzic, F.Bahçe’nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladı.