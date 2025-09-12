Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli sol kanadın transferinin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 