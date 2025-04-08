Serie A devi Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic için iki Süper Lig devinin devreye girdiği öğrenildi. Sırp futbolcunun babası, Sırbistan'da yayımlanan Srpski Telegraf'a açıklamalarda bulundu.
Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luka Jovic'le ilgili konuşan babası, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir" dedi.
9 MAÇTA FORMA GİYDİ
Luka Jovic, bu sezon Milan'da 9 karşılaşmada forma şansı buldu. 27 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 2 gol sevinci yaşadı.
27 yaşındaki santrfor, Sırbistan Milli Takımı'nda 44 maça çıktı ve 11 gol sevinci yaşadı.