Ortadoğu'da tırmanan gerilimin ardından İsrail ve İran'ın askeri operasyonları geçici olarak durdurma kararını kabul etmesi, küresel piyasalarda derin bir nefes aldırdı. Bu diplomatik yumuşamanın etkisiyle, Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri salı günü genel olarak istikrarlı bir seyir izledi.

Pazartesi günü ilan edilen ateşkes kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını yeniden başlatmayı hedefleyen barış diplomasisinin ardından geldi. Stratejik boğazın yeniden ticarete açılacak olması, küresel enerji arzı endişelerini hafifletirken, büyük merkez bankalarının üzerindeki "agresif parasal sıkılaştırma" baskısını da azaltıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte tahvil getirilerinde hafif gevşemeler görüldü:

10 yıllık tahvillerde trend oluşması bekleniyor

Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirisi (Gösterge): Hafif bir düşüşle %3,0502 seviyesine geriledi.

Almanya 2 Yıllık Tahvil Getirisi (Faize Duyarlı): Pazartesi günü son üç haftanın zirvesi olan %2,734'ü test ettikten sonra, salı günü 2,2 baz puanlık düşüşle %2,6795'e çekildi.

Stratejist Yorumu: SEB Baş Stratejisti Jussi Hiljanen, önümüzdeki aylarda 10 yıllık tahvillerde net bir trend oluşmasını beklemediğini belirterek; "Getirilerin çoğunlukla %2,9 ile %3,1 dar bandında kalacağını öngörüyorum. Piyasa oldukça dalgalı ancak yatay bir seyir izleyecektir," değerlendirmesinde bulundu.

1 yıl sonra ilk faiz artışı kapıda

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra perşembe günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına kilitlenmiş durumda. ABD-İsrail ve İran geriliminin tetiklediği enerji krizi ve yükselen enflasyonist baskıların ardından, ECB'nin sıkılaşma döngüsüne giren ilk büyük merkez bankalarından biri olması bekleniyor.

Haziran beklentisi: ECB'nin bu perşembe, temel mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak %2,25'e yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu, bankanın son bir yıl içindeki ilk faiz artırımı olacak.

Sonraki adımlar belirsiz: Savaşın başından bu yana Euro Bölgesi genelinde fiyat baskıları artsa da, nisan ayı anketleri tüketicilerin enflasyon beklentilerini sabit tuttuğunu gösteriyor. Bu durum ECB'nin elini biraz rahatlatıyor.

Piyasa öngörüleri: Para piyasası vadeli işlemleri, yıl sonuna kadar toplamda 66 baz puanlık bir sıkılaştırma fiyatlıyor. Bu veri, perşembe günkü olası artışın ardından yıl sonuna kadar en az bir çeyrek puanlık artışın kesin olduğunu, üçüncü bir faiz artışı ihtimalinin ise masada kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

SEB Stratejisti Hiljanen, ECB Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun haziran ayından sonraki süreç için net bir taahhütte bulunmayacağını ve piyasaya "tarafsız/temkinli" bir mesaj verileceğini tahmin ediyor.