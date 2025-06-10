JPMorgan, Londra'da dün başlayan ve bugün devam edecek ABD-Çin görüşmelerinin iyi gitmesi halinde, S&P 500'ün yeni bir zirveye ulaşma ihtimali olduğunu belirtti.
S&P 500 Pazartesi günü yükselişe geçti ve yeni bir rekor seviyeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Geniş tabanlı endeks Şubat ayındaki rekor kapanışının sadece yüzde 2 altında. JPMorgan işlem masasına göre, önümüzdeki günlerde yaşanacak birkaç olay endeksi zirveye taşıyacak katalizör olabilir.
Bu sabah vadeli işlemlerde S&P 500 yüzde 0,42, Nasdaq 100 yüzde 0,54 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 artıdalar.