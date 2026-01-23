ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase, CEO Jamie Dimon’un 2025 yılı toplam gelirinin yüzde 10 artışla 43 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

JPMorgan Chase tarafından perşembe günü yapılan resmi açıklamada, bankanın uzun süredir dümende olan ismi Jamie Dimon’un 2025 yılı ödeme paketine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bankanın güçlü bir yılı geride bırakmasının ardından Dimon’un toplam geliri, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 10 artarak 43 milyon dolar seviyesine ulaştı.

GELİR KALEMLERİ: MAAŞ SEMBOLİK TEŞVİKLER REKOR SEVİYEDE

Bankanın sunduğu rapora göre, Dimon’un kazancının çok küçük bir kısmını 1,5 milyon dolarlık baz maaşı oluşturuyor. Toplam gelirin aslan payı ise bankanın performansına bağlı olarak verilen 41,5 milyon dolarlık teşvik ve prim ödemelerinden geliyor.

GEÇMİŞ YILLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

ABD’nin en büyük kredi kuruluşu olan JPMorgan’ın başındaki isim, geride kalan yıllarda küresel ekonomideki belirsizlikler ve pandemi sonrası toparlanma sürecine rağmen gelirini kademeli olarak artırmıştı. Dimon; 2021 ve 2022 yıllarında 34,5’er milyon dolar, 2023 yılında ise 36 milyon dolar toplam gelir elde etmişti.

WALL STREET DEVLERİ ARASINDAKİ REKABET

Jamie Dimon’un 2024 yılındaki 39 milyon dolarlık kazancı, ezeli rakibi Goldman Sachs’ın CEO’su David Solomon ile aynı seviyede gerçekleşmişti. Ancak 2025 yılı için açıklanan 43 milyon dolarlık yeni paketle birlikte Dimon, Wall Street’in en çok kazanan liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu.