ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’nin para politikası görünümüne ilişkin beklentilerinde daha temkinli bir duruşa geçti. First Squawk tarafından 27 Kasım’da paylaşılan piyasa notuna göre banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ve ocak aylarında faiz indirimi yapmayacağını tahmin ediyor. JPMorgan ayrıca, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihalelerine Şubat 2027’de yeniden başlamasını bekliyor.

Söz konusu revizyon, Merkez Bankası’nın 26 Kasım’da bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini duyurmasının ardından geldi. Bu karar, yatırımcıların gevşeme döngüsüne dönüş sinyallerini izlemeye devam etmesine rağmen para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Türkiye’nin enflasyonu kontrol altına almaya ve Türk lirasına duyulan güveni desteklemeye çalıştığı bu dönemde, faiz indirimlerinin ötelenmesi hanehalkı ve şirketler için borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması anlamına geliyor. Bu durumun tüketim, yatırım ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN REPO KARARI FAİZ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

TCMB, 26 Kasım’da yaptığı açıklamayla açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini bildirmişti.

Ticari bankaların Merkez Bankası’ndan genellikle politika faizi üzerinden bir hafta vadeli Türk lirası borçlanmasını sağlayan bu ihalelerin durdurulması, bankaları yüzde 39 borçlanma faizinin uygulandığı gecelik borç verme imkanı gibi alternatif fonlama kanallarına yönlendirebiliyor.

Mevcut durumda yüzde 36 seviyesinde bulunan gösterge politika faizinde doğrudan bir artış yapılmadan efektif fonlama koşullarının sıkılaşmasını sağlayan bu adım, bankaların likiditeye erişim maliyetini artırabiliyor.

Artan maliyetlerin ise bankaların müşterilerine sunduğu kredi ve mevduat faizlerine yansıması bekleniyor. TCMB ayrıca, Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sından yüzde 90’ına yükseltti. Finansal istikrarı desteklemeyi ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlayan bu düzenlemeler, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerinde yeni bir indirime gitmeden önce daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor.

REPO İHALELERİ İÇİN ŞUBAT AYI ÖNE ÇIKIYOR

JPMorgan’ın bir hafta vadeli repo ihalelerinin Şubat 2027’de yeniden başlayacağına yönelik öngörüsü, bankanın Türkiye’nin para politikasındaki bir sonraki aşamayı nasıl okuduğunu ortaya koyuyor. İhalelere yeniden başlanması, bankaların Merkez Bankası’nın düzenli likidite operasyonları aracılığıyla haftalık fonlamaya tekrar erişmesini sağlayarak kısa vadeli fonlama maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Bununla birlikte, şubat ayında beklenen yeniden başlangıcın kesin bir faiz indirimi anlamına gelmediği vurgulanıyor. Repo ihaleleri ile politika faizi kararlarının birbirinden ayrı para politikası araçları olması nedeniyle, TCMB gösterge faizi sabit tutarken de likidite operasyonlarını yeniden başlatabiliyor.

Fonlama koşullarındaki değişimlerin resmi bir faiz ayarı olmaksızın Türk lirası, devlet tahvilleri ve banka hisseleri üzerinde etkili olabilmesi bu ayrımı yatırımcılar açısından kritik kılıyor. Merkez Bankası ise şu ana kadar ihalelerin yalnızca geçici olarak durdurulduğunu teyit ederken, yeniden başlangıç için şubat ayını resmi bir tarih olarak açıklamadı.

YATIRIMCILAR ENFLASYON VE TÜRK LİRASINI İZLİYOR

Türkiye’nin para politikası, enflasyon görünümü ve Türk lirasının istikrarıyla yakından bağlantılı olmayı sürdürüyor. Yüksek faiz oranları yerel para birimine olan talebi destekleyip aşırı borçlanmayı sınırlarken, ekonomi genelinde finansman maliyetlerini de yukarı çekiyor. TCMB, uzun süren temkinli dönemin ardından Ekim 2026’da politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirerek faiz indirimlerine geri dönmüş ve piyasada gevşemenin süreceği yönünde beklenti oluşturmuştu.

Ancak son likidite adımları ve JPMorgan’ın tahmin değişikliği, para politikası patikasındaki belirsizliği yeniden ön plana çıkardı. Aralık ve ocak aylarındaki toplantılar, sıkı fonlama ortamının ne kadar süreceğine dair sinyaller açısından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası’nın temkinli tutumunu koruması halinde borçlanan kesimlerin 2027’nin ilk dönemlerinde de yüksek finansman maliyetleriyle karşılaşabileceği, şubat ayının ise likidite koşullarında gerçek bir gevşeme mi yoksa daha uzun bir bekleyişin başlangıcı mı olacağının piyasalarda ana gündem maddesi olacağı belirtiliyor.