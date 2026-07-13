JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda makroekonomik göstergelere dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Bankanın güncel analizinde büyüme, enflasyon, faiz ve kur dengelerine yönelik önemli öngörüler yer aldı.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme performansına dair vadeli tahminler paylaşıldı. JPMorgan, 2026 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörürken, 2027 yılında ise bu oranın yükselişe geçerek yüzde 4,6'ya ulaşacağını tahmin etti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE KUR GEÇİŞKENLİĞİ

Enflasyonun yıl sonuna kadar gerileme eğilimini sürdüreceğini öngören banka, vadeli enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre JPMorgan, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 29, 2027 sonu tahminini ise yüzde 25 olarak belirledi.

Raporda, döviz kurunda gözlenen düşük oynaklığın kur geçişkenliğini önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı tuttuğu; ancak enflasyon eğiliminin halen yüksek seyrini koruduğu aktarıldı.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Enflasyonist baskıların sürmesi nedeniyle raporda, 2026'nın ikinci yarısında yapılması beklenen faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiği vurgulandı.

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine ilişkin beklentilerini de türevlendirerek, faiz oranının 2026 sonunda yüzde 35, 2027 sonunda ise yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

CARİ AÇIK VE REZERV DENGESİ

JPMorgan, makro dengeler kapsamında yıl sonu cari işlemler açığının 48 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ve bu tutarın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2,8'ine tekabül edeceğini tahmin etti.

Temmuz-ekim dönemini kapsayan süreçte güçlü turizm gelirlerinin cari dengeyi destekleyeceği, bu doğrultuda 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar Merkez Bankası rezervleri üzerinde belirgin bir baskı oluşmasının beklenmediği ifade edildi.

DOLAR/TL KURU BEKLENTİLERİ

Raporda döviz kurlarına ilişkin analizlere de yer verildi. Dolar/TL paritesindeki yükseliş hızının artmasının beklendiği belirtilirken, JPMorgan'ın yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 51,4, 2027 sonu tahmini ise 61,7 olarak kayıtlara geçti.

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