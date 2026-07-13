Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtilirken, enflasyon, faiz, cari açık ve döviz kuruna ilişkin öngörüler dikkat çekti.
ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDECEK
JPMorgan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29, 2027 yıl sonu tahminini ise yüzde 25 olarak açıkladı.
Raporda, döviz kurundaki oynaklığın sınırlı kalmasına rağmen enflasyon eğiliminin halen yüksek seyrettiği değerlendirmesine yer verildi.
FAİZ İNDİRİMLERİNDE TEMKİNLİ OLUNMASI BEKLENİYOR
Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde temkinli davranacağını öngördü. Bu kapsamda politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35, 2027 sonunda ise yüzde 30 seviyesinde olacağı tahmin edildi.
JPMorgan, yüksek enflasyon nedeniyle para politikasında sıkı duruşun korunmasının beklendiğini ifade etti.
CARİ AÇIK VE DOLAR/TL TAHMİNİ
Raporda, yıl sonu cari açığın 48 milyar dolara ulaşarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 2,8’i seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.
Temmuz-ekim dönemindeki turizm gelirlerinin cari dengeyi desteklemesi beklenirken, banka rezervler üzerinde 2026’nın son çeyreğine kadar belirgin bir baskı öngörmedi.
JPMorgan, dolar/TL kurundaki yükseliş hızının artacağını tahmin etti. Banka, yıl sonu dolar/TL beklentisini 51,4, 2027 sonu beklentisini ise 61,7 olarak açıkladı.