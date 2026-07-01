JPMorgan, yayımladığı 2026 yıl ortası piyasa görünümü raporunda, küresel ekonominin jeopolitik belirsizlikler ve enerji arz şokuna rağmen sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini belirtti. Banka, yılın ikinci yarısında piyasaların büyümeyi destekleyen faktörlerle enflasyon ve jeopolitik riskler arasında denge kurmaya çalışacağını vurguladı.

Rapora göre, iyileşen iş dünyası güveni, dirençli tüketici harcamaları ve yapay zekâ odaklı sermaye yatırımlarındaki güçlü artış küresel büyümeyi desteklemeyi sürdürüyor.

JPMorgan Global Research, bu görünüm doğrultusunda hisse senetlerine yönelik olumlu beklentisini korurken, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 7.800 puana yükseltti. Banka ayrıca 2026 yılı S&P 500 hisse başına kâr (EPS) tahminini yıllık bazda yüzde 29 artışla 350 dolara çıkardı.

PETROL TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

JPMorgan, ABD dolarına ilişkin olumlu görüşünü sürdürürken, petrol fiyatı beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre, Brent petrolün yılı varil başına 78 dolar seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

JPMorgan Global Research Küresel Araştırma Başkanı Hussein Malik, 2026'nın ikinci yarısında üç temel temanın öne çıkacağını ifade etti. Bunların, enerji arz şokuyla dirençli büyüme arasındaki mücadele, yapay zekâ yatırımlarının sermaye harcamalarını desteklemeye devam etmesi ve jeopolitik parçalanmanın makroekonomi ile finansal piyasalar üzerinde kalıcı bir belirsizlik kaynağı olması olduğunu söyledi.

Malik, güvenlik ve dayanıklılık kaygılarının maliyet avantajının önüne geçmesiyle birlikte küresel tedarik zincirleri ile ticaret ve sermaye akımlarında yeniden yapılanmanın hız kazanacağını da değerlendirdi.

FAİZ ARTIŞLARI DÜZENSİZ DEVAM EDECEK

Banka, gelişmiş ülke merkez bankalarının yüksek seyreden enflasyon nedeniyle faiz artırımlarını kademeli ve düzensiz biçimde sürdüreceğini öngörüyor. Buna karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında politika faizini değiştirmeyerek beklemede kalmasının beklendiği ifade edildi.

JPMorgan Varlık Sınıfları Stratejisi Başkanı Fabio Bassi ise Fed'in "eğrinin gerisinde" kalmaya devam etmesinin riskli varlıklar açısından destekleyici bir unsur olacağını belirterek, bu görünümün hisse senedi piyasalarına yönelik yapıcı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti