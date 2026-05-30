Küresel finans devi JPMorgan, Türk lirasında (TL) son 2 yılda yüzde 55 kâr elde ettiği uzun vadeli carry trade pozisyonunu kapattığını açıkladı.

CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası 9 günlük bayram arasının ardından hareketli bir haftaya hazırlanan Türkiye ekonomisi için yurt dışında yüksek risk algısının oluştuğuna dair mesajlar geliyor.

2 YILLIK POZİSYON SONLANDIRILDI

JPMorgan stratejistleri arasında yer alan Anezka Christovova'nın yayımladığı nota göre banka, Türk lirasını Eylül 2023 başından beri ağırlıklı uzun vadeli pozisyon olarak elinde bulunduruyordu.

Bu pozisyona geçmiş süreçte sadece Mart 2024'teki yerel seçimlerde kısa bir ara verilmişti.

Sürecin devamında 30 Nisan tarihinde pozisyon büyüklüğünü azaltma yoluna giden JPMorgan, son hamlesiyle kalan tüm pozisyonlardan da tamamen çıkarak kâr realizasyonunu gerçekleştirmiş oldu.

TL'DEN ÇIKIŞ KARARININ 3 SEBEBİNİ SIRALADI

Banka stratejistleri, yaşanan son gelişmelerin Türk lirası açısından kısa vadede sınırlı risk oluşturduğunu dile getirirken, pozisyondan çıkış kararında şu üç faktörün etkili olduğunu belirtti.

İşte bankanın kararını etkileyen faktörler:

-Ödemeler dengesi finansman ihtiyacının artması,

-Enerji fiyatlarındaki yükselişin yaratabileceği baskılar,

-Erken seçim ihtimalinin artması.

Stratejistler ayrıca, seçim dönemlerinde meydana gelen dolarizasyon eğilimine karşı, geçmiş tecrübelere dayanarak daha kısa vadeli TL carry pozisyonlarının daha etkili bir araç olduğunu ifade etti.

BAYRAM SONRASI YOĞUN VERİ TRAĞİ BAŞLIYOR

Siyasi gelişmeler ve 9 günlük tatil sonrasında yeni haftada piyasaların merakla beklediği kritik ekonomik veriler kamuoyuyla paylaşılacak:

Büyüme Rakamları: Türkiye'nin ocak-mart dönemine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

4 Haziran: Mayıs ayı dış ticaret verileri ve nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri yayımlanacak.

5 Haziran: TÜİK, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini duyuracak.

10 Haziran: Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verileri kamuoyuna açıklanacak.

Ekonomi gündeminde tüm bu veri trafiğinin yanı sıra piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kurul, bir önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.