JPMorgan, Türkiye'nin enflasyon görünümündeki iyileşmenin, Merkez Bankası'nın eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasına zemin hazırladığını ifade etti. Banka, temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin, enflasyondaki ivme kaybı ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeyle birleşerek bu imkanı doğurduğunu belirtti.

"YURT DIŞI KAYNAKLI CARRY TRADE POZİSYONLARI SAVAŞ ÖNCESİNE DÖNDÜ"

JPMorgan analistleri, günlük yatırımcı notunda Türk Lirasında (TL) uzun pozisyonunu koruduğunu ve yetkililerin dezenflasyon programı kapsamında liranın reel değer kazanımını sürdürmesini beklediğini kaydetti. Ancak bankanın işaret ettiği başlıca risk, piyasa pozisyonlanması oldu. Yurt dışı kaynaklı carry trade pozisyonlarının, İran çatışması öncesindeki seviyelerin üzerine çıkarak yaklaşık 47 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.

Bu durumun, iç siyasetten, enflasyondan veya enerji fiyatlarından kaynaklanabilecek olumsuz sürprizlere karşı piyasaların karşılama kapasitesini azalttığı belirtildi. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in pazartesi günü İran'a yönelik açıklayacağı mali önlemlerin yakından izlendiği, bu beklentinin son günlerdeki liradan çıkışlarda etkili olduğu ifade edildi.

JPMorgan'ın öngörüsüne göre mevcut değer kaybı eğilimi şimdilik devam edebilir. Asıl testin ise faiz indirimlerinin başlamasıyla ve cari işlemlerdeki mevsimsel etkinin Kasım ayı civarında tersine dönmesiyle birlikte yaşanması bekleniyor.

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yerli yatırımcı davranışlarını yakından izleyeceğini ve lira mevduatlarının cazibesini koruyacak ölçüde sıkı para politikası uygulanması gerekebileceğini belirtti. Hanehalklarının lira mevduatından dolara yönelik belirgin bir kayışının şu ana kadar gözlenmemesinin, kur çerçevesini bozmadan kademeli gevşemeye imkân tanıyabileceği de notta yer aldı.

Genel değerlendirmesinde JPMorgan, Türk lirasında uzun pozisyon taşımaktan hâlâ rahat olduğunu belirtirken, yurt dışındaki yüksek pozisyonlanmanın hata payını oldukça daralttığı uyarısında bulundu.