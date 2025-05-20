Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig'e getirdiği yaş sınırlamasına karşı tepkiler sürüyor.

25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu lisansına izin veren yeni kural sonrası mağduriyet yaşayan futbolcular Riva'ya çıkarma yaptı.

Yaklaşık 300 profesyonel futbolcu aileleriyle birlikte TFF Tesisleri'nin bulunduğu Riva'ya kontenjan kararını protesto etmek için geldi. Futbolcular siyah kıyafetlerle gelerek TFF'nin aldığı kararı protesto etti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN GÖRÜŞME TALEBİ

Riva Tesisleri'nde toplanan futbolcuların TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme talebi oldu. TPFD Başkanı Saffet Akyüz, TPFD Avukatı, futbolcuları temsilen Soner Birinci, Yasin Palaz ve Sezer Özmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken jübilenin eşiğine gelen yüzlerce futbolcunun protestosu güne damga vurdu. Hatırlanacağı gibi federasyonun aldığı yeni karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren 3. ligde kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek.