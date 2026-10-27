Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İnanır’ın mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkması ve yeğeni Levent İnanır’ın vasiyete yönelik açıklamaları sonrası Kural’dan yeni bir açıklama geldi.

“KADİR’E EMEĞİ GEÇEN TEK YEĞENİ GÜL’DÜ”

“Gel Konuşalım” programına konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır’ın yanında olan ve kendisine emek veren yeğeninin Gül olduğunu söyledi. Kural, “Kadir'e emeği geçen, yanında olan ve saygı duyan tek yeğeni Gül'dü” ifadelerini kullandı.

“ARSALARI GÜL’E TEKLİF ETTİM”

Miras tartışmalarına da değinen Kural, Gül’ün kendisinden herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti. Kural, mirastan kalan arsaları Gül’e teklif ettiğini söyleyerek, “Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır” dediğini aktardı.

LEVENT İNANIR VASİYETE İTİRAZ ETMİŞTİ

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, daha önce vasiyete inanmadığını söyleyerek dayısının son döneminde iradesinin durumuna ve bakımına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu öne sürmüştü.

Fatsa’daki aile topraklarının da Jülide Kural’a bırakıldığını belirten Levent İnanır, dayısının bu toprakların bölünmesini istemediğini savunmuştu. İnanır’ın açıklamaları, usta oyuncunun mirası etrafındaki tartışmaları alevlendirmişti.