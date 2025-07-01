Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Çek futbolcunun siyah-beyazlı ekibe maliyeti de belli oldu.

Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş’a transfer olan David Jurasek'in transferindeki mali detayları açıkladı. Çek sol bek için kiralama ücreti alınmadığı aktarılırken satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde ise 8 milyon Euro+ 2 milyon Euro'luk bonus maddesi devreye girecek.