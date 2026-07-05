2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda yenilerek elenen Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ın görevine son vermiş ve Jürgen Klopp ile görüşmelere başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Alman Milli Takımı ile yeniden teknik direktörlüğe döndü. İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'ndan gelen teknik direktörlük teklifini kabul etti. 59 yaşındaki teknik adama, uzun vadeli bir sözleşme sunulduğu ifade edildi.

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