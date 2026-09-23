Almanya Milli Takımı'nın başına geçen Jürgen Klopp, milli takımda bazı değişiklikler yapacak. BILD'in haberine göre; Klopp, Hollanda ile Amsterdam'da oynanacak ilk maç öncesinde milli takıma dört temel kural getirdi.

Klopp'un ilk kuralı, takım yemekleriyle ilgili oldu. Julian Nagelsmann döneminde oyuncular yemek saatlerinde daha serbestti. Ancak Klopp ile birlikte tüm oyuncuların aynı anda takım yemeklerine katılması gerekecek. Bu uygulamanın, kamp içinde birlik duygusunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

TELEFON VE SAÇ KESİMİNE YASAK

Klopp'un dikkat çeken bir diğer kuralı ise telefon yasağı oldu. Oyuncular maç öncesinde, masaj sırasında ve spor salonunda telefon kullanamayacak. Klopp, futbolcuların konsantrasyonunu artırmak ve takım içi iletişimi güçlendirmek istiyor. Oyuncuların birbirleriyle daha fazla konuşması teşvik edilecek.

Almanya kampında en sıra dışı kurallardan biri ise saç kesimi yasağı oldu. Klopp, takım otelinde saç kesimi yaptırılmasını yasakladı. Oyuncuların kamp öncesi tüm kişisel hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekiyor.

AİLE ZİYARETLERİ SINIRLANDIRILIYOR

Klopp'un bir diğer kuralı ise aile ziyaretleriyle ilgili. Nagelsmann döneminde oyuncuların aileleri ve partnerleri kamp süresince sık sık görüşebiliyordu. Ancak Klopp döneminde bu ziyaretler sadece belirli zamanlarda yapılacak. Bu kuralın özellikle İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'da düzenlenecek EURO 2028'de geçerli olması bekleniyor.

Klopp'un temel amacı, futbolcuların ortak hedefe daha fazla odaklanmasını sağlamak. Takım otelinde daha fazla vakit geçirme, daha fazla iletişim kurma ve dış etkenleri azaltma planlanıyor.

Almanya, Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla elenmiş ve son 32 turunda turnuvaya veda etmişti. Kötü sonuçların ardından Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmış, Jurgen Klopp ise Liverpool'daki başarılı döneminin ardından dinlenme sürecine girmişti. Klopp, Almanya'yı eski günlerine döndürmeyi hedefliyor. Yeni dönemin ilk sınavı ise Hollanda maçı olacak.