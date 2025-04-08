'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Sık sık dünyaya açılmak istediğini dile getiren 24 yaşındaki şarkıcı, dünyaca ünlü bir isimle takipleşmeye başladı.
Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi sosyal medya hesabından takibe aldı. İkili birbirlerini takip etmeye başladı.
"JUSTIN BANA YÜRÜMÜŞTÜ"
Bu olayın ardından Aleyna Tilki'nin 2022 ylında verdiği bir röportaj gündeme geldi. Tilki o röportajında şöyle demişti: "Justin Bieber, evlenmeden önce ABD'de otelde bana yürüdü."
Justin Bieber 2018'de Hailey Baldwin Bieber ile evlenmişti.