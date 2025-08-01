ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında önceki akşam İTÜ Stadyumu'nda sahneye çıktı.

Açılışı 'Mirrors' ile yapan Timberlake, 21.00'de başlaması planlanan konsere geç çıktığı için özür diledi: "Öğrendik ki birçok kişi kapılarda uzun süre beklemek zorunda kalmış. Herkesin gösterinin tamamını izleyebilmesini istedik."

Kalabalığa "Türkiye, hepiniz harika görünüyorsunuz" diye seslenen ünlü yıldız, şarkılarını peş peşe seslendirdi.

SİNİRLER GERİLDİ

30 bin kişinin izlediği, bilet fiyatları 3 bin 500 ila 22 bin lira arasında değişen konserde aksaklıklar yaşandı, kapıda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süre sıcak havada beklemek zorunda kaldılar ve gerginlikler yaşanıldı. Müzikseverler, tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Konserin yarısına gelindiğinde hâlâ alana giremeyen izleyiciler vardı. Tuvaletler, otopark ve yiyecek-içecek alanları da yetersizdi.

GÜVENLİK NEDENİYLE

Konseri düzenleyen şirket ise aksaklıkların güvenlik önlemleri nedeniyle yaşandığını açıkladı. Açıklamada, "Dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake'in İstanbul konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil, aynı zamanda kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir. Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren ve anlayışla yaklaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz" denildi.

EMNİYET YALANLADI

Ancak Oda TV'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şirketin terör iddiası doğru değil.

Polisler konser giriş alanındaki 14 turnikenin az olacağı konusunda şirketi uyarmış ancak şirket uyarıları geçiştirmiş. Ayrıca emniyet kaynakları her konserde uygulanan rutin önlemlerin alındığını, şirketin iddia ettiği gibi 1000 değil 500 çevik kuvvet polisinin görevli olduğunu ve herhangi bir terör tehdidinin de olmadığını belirtti.