Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak. İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek büyük konserde Timberlake’e eşi Jessica Biel de eşlik edecek.
Justin’in daha önce sahne arkasındaki özel istekleriyle gündeme gelen Türkiye konseri, şimdiden merakla bekleniyor. Müzik dünyasının efsane ismi Sezen Aksu’nun, Justin Timberlake ile aynı sahneyi paylaşacağı konuşuluyor.
Kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise konserin bir diğer sürpriz konuğunun Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio olacağı yönünde. DiCaprio’nun da İstanbul’da olacağı ve Timberlake’in konserine katılacağı iddiası duyanları heyecenlandırdı.