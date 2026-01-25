Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.

İşte Chiellini'nin açıklaması:

"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."

'BONSERVİSİNİ ALMAK İSTEMEDİK'

Juventus Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü Giorgio Chiellini:

"En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz."

Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi. En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.

Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti. Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi. Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.