Motta'nın teknik direktörlük görevine son verilmesinin ardından Igor Tudor ile yola devam etme kararı alan Juventus, yeni teknik direktörü ile ilk maçında galibiyete uzandı. 3 puanı getiren golü kaydeden milli oyuncu Kenan Yıldız'a Avrupa kulüplerinin ilgisi de katlanıyor.

KARAR VERİLECEK

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Premier Lig devleri başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün milli yıldızı takip ettiği ve gelecek yaz kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istediği ve milli futbolcunun da talebinin bu yönde olduğu belirtildi.

Haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi yönünde bir istek var." ifadeleri yer aldı. Söz konusu haberde Juventus altyapısından yetişen ve düşük bir bedelle takımdan ayrılan, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta gösterdiği performansla değerini katlayan Dean Huijsen'deki hatanın tekrarlanmamasının istendiği kaydedildi.

Devler Ligi biletinin alınması halinde Andrea Cambiaso, Dusan Vlahovic ve Samuel Mbangula gibi isimlerin satılarak Kenan Yıldız'ın takımda tutulabileceği ifade edildi.