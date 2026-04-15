İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli ile sözleşme yeniledi. İtalyan devi 27 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı. Bu sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkan Locatelli, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu 2021-2022 sezonunda İtalya Ligi takımlarından Sassuolo'dan siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak gönderilmişti. İtalyan ön libero 2023-2024 sezonunda 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a kalıcı olarak transfer oldu.

