İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli ile sözleşme yeniledi. İtalyan devi 27 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı. Bu sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkan Locatelli, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncu 2021-2022 sezonunda İtalya Ligi takımlarından Sassuolo'dan siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak gönderilmişti. İtalyan ön libero 2023-2024 sezonunda 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a kalıcı olarak transfer oldu.