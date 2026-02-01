İtalya basınında çıkan Mauro Icardi'nin Juventus'a transfer olacağı söylentilerinin ardından ortalık bir anda hareketlendi. Serie A devinden teklif olduğu yönünde çıkan haberlerinden ardından önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün takımda kalacağını açıkladı.

Ardından Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.