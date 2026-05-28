İtalya Serie A'da Juventus'ta özellikle son iki sezondur gösterdiği performansla başta Real Madrid olmak üzere birçok Avrupa devini peşine takan Kenan Yıldız'ın geleceği merak konusuydu. Siyah-Beyazlı kulüpten, milli futbolcuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Juventus CEO'su Damien Comolli, basın toplantısında çok net ifadelerle "Kenan Yıldız dokunulmaz, o bizim geleceğimiz" diyerek 21 yaşındaki milli yıldız için gelen kulüplere kapıyı kapattı.

BİRÇOK İSİM YOLCU

Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Juventus'ta birçok ayrılık olması bekleniyor. Comolli, ekonomik dengenin sağlanması adına takımdan ayrılacak başka isimler olabileceğini dile getirdi, "Şampiyonlar Ligi olmadan, fon toplamak ve maliyetleri düşürmek için planlanandan biraz daha fazla satış yapabiliriz" diye konuştu.