Juventus, yaz transfer dönemine kaynak yaratmak için kiralık gönderdiği oyuncuların satışını değerlendiriyor. Kostic için Fenerbahçe devrede, Arthur Girona’da kalmak istiyor, Djalò ise yeni bir adres bekliyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Juventus, kiralık gönderdiği bazı oyunculardan gelir elde etmenin planlarını yapıyor. Filip Kostic, Arthur Melo ve Tiago Djalò gibi isimlerin durumları önümüzdeki haftalarda netleşecek. Torino ekibi, bu oyuncuların potansiyel satışından önemli bir “mini hazine” toplamayı hedefliyor.

'FENERBAHÇE KALICI TRANSFER PEŞİNDE'

Filip Kostic, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözüne girmeyi başardı. Özellikle Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde adımlar hızlandı.

Tuttosport'da yer alan habere göre; Juventus, Kostic'in bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde hem küçük bir kâr elde edilecek hem de yıldız futbolcunun yıllık 5 milyon Euro'yu aşan brüt maaşı yük olmaktan çıkacak.

Fenerbahçe’nin Kostic için iki yıllık sözleşme ve bir yıl opsiyon içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Juventus’un yaz bütçesine ilk katkı bu kalemden gelecek.

ARTHUR MELO GIRONA’DA KALMAK İSTİYOR AMA…

Arthur Melo, bu sezon Girona’da yeniden doğmuş gibi. Katalan kulübünde geçirdiği süreden memnun olan Brezilyalı orta saha, takımda kalmak istiyor. Ancak sorun, yıllık 4 milyon euro seviyesindeki yüksek maaşı.

Girona, Arthur’u yeniden kiralamayı planlıyor. Bu kez satın alma opsiyonuyla birlikte bir kiralama formülü gündemde. Eğer İspanyol kulübüyle anlaşma sağlanamazsa, Brezilya’dan Santos’un devreye girmesi muhtemel. Ocak ayında da ilgilenen Santos’un, oyuncunun maaşını karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Juventus cephesi, Arthur’un geleceği konusunda endişeli değil.

TIAGO DJALÒ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Juventus’un ocak ayında Lille’den büyük umutlarla transfer ettiği Tiago Djalò, kiralık olarak gönderildiği Porto’da bekleneni veremedi. Sakatlık sonrası istenilen düzeye gelemeyen genç savunmacı, sezon sonunda Juventus’a geri dönecek.

Şimdi Torino ekibinin önünde, bu potansiyelli oyuncu için yeni bir kulüp bulma görevi var. 2022’ye kadar Avrupa’nın en yetenekli stoper adaylarından biri olarak görülen Djalò için, doğru kulüp ve uygun ortam bulunabilirse yeniden çıkışa geçmesi mümkün olabilir.