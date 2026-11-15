Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşü için yeni yıl işaret edildi. İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre, milli futbolcunun sakatlıktan dönüşü yeni yılı bulacak. Serie A'nın ilk haftasında oynanan Frosinone maçında sakatlanan 21 yaşındaki oyuncu, uzun süredir formasından uzak kalıyor. Kenan, bu sezon Juventus'ta yalnızca bir maçta görev aldı. Torino ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

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