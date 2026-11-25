Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Avrupa Ligi'nde Omonya ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında Dusan Vlahovic sorularına tepki gösterdi. Vlahovic profilinde bir santrforun eksikliğinin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, gazetecilerin daha önce de Sırp golcünün takımda kalıp kalmaması gerektiğini gündeme getirdiğini hatırlattı.

Spalletti, "Bana kalırsa asıl çaresiz çığlık sizden geliyor. Sürekli santrfor konusunu konuşuyoruz. İsterseniz biraz geriye dönelim. Bana kaç kez Vlahovic'i sordunuz? Takımda kalmalı mı, kalmamalı mı diye kaç kez sordunuz? Takımdan ayrıldıktan sonra bile neden tutulmadığını sordunuz. Ben de bunlara cevap vermek zorundayım." dedi.

"BU ÖZELLİK OLMADAN DA OYNAYABİLİRİZ"

Nick Woltemade hakkındaki değerlendirmelerine de açıklık getiren Spalletti, oyuncuyu beğenmediğini söylemediğini vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, "Ben hiçbir zaman Woltemade'i beğenmediğimi söylemedim. Sadece kadromuzda muhtemelen eksik olan bir özelliğe dikkat çektim. Ancak bu özellik olmadan da oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aradıkları santrfor özellikleri açısından Ekhator'u değerlendireceklerini belirten Spalletti, şöyle konuştu:

"Ben yalnızca belirli bir oyuncu özelliğinden bahsettim. Peki neden sürekli Vlahovic'i gündeme getiriyorsunuz? Muhtemelen siz de takımımızda bu özelliğin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bunu da göreceğiz. Ekhator'un aradığımız niteliklere sahip olup olmadığını değerlendireceğiz."

VLAHOVIC'TEN BEŞİKTAŞ'TA 15 MAÇTA 11 GOL

Yaz transfer döneminde Juventus'tan Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gol attı, 1 asist yaptı.