Juventus, kaleci arayışında Ederson'a teklif sunmuştu. Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda süre almayan ve yeni sezonda düşünülmeyen Brezilyalı kalecinin menajeri Jorge Mendes ile iletişim kurulmuştu.

Ancak İtalyan devinin rotası değişti. The Athletic'in haberine göre Juventus, Aston Villa'dan Emiliano Martinez için 7+3 milyon euroluk teklif yaptı.

İngiliz kulübü, Juventus'a anında dönüş yaparak net 10 milyon euro istedi. Pazarlıklarla fiyatı daha da düşürmeyi hedefleyen İtalyan ekibi Martinez'i birinci sıraya aldı. Bu gelişmeyle birlikte Ederson'un transferi geri plana atıldı.

Juventus'un kaleci listesinde Zion Suzuki de yer alıyor. İtalyan ekibinin bu üç isimden (Suzuki, Martinez ve Ederson) birini kadrosuna katması bekleniyor.